Лазарева Пелагия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазарева Пелагия Васильева

Лазарева Пелагия Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

24.11.1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1796

Сын: Косьма Матвеев

Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов

д.Шишки
Рождение ребёнка
02.09.1797

Сын: Вавила Матвеев

Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов

д.Шишки
Рождение ребёнка
01.02.1799

Сын: Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов

д.Шишки
Рождение ребёнка
05.02.1801

Дочь: Агафия Матвеева

Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов

д.Шишки
Рождение ребёнка
13.02.1803

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1808

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лазарев Пётр Матвеев

Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лазарев Фёдор Матвеев

Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лазарев Трофим Матвеев

Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов

Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Семён Матвеев

Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Акилина Матвеева

Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
24.11.1830
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close