Лазарева Пелагия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти24.11.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1796
Сын: Косьма Матвеев
Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов
д.Шишки
Рождение ребёнка
02.09.1797
Сын: Вавила Матвеев
Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов
д.Шишки
Рождение ребёнка
01.02.1799
Сын: Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов
д.Шишки
Рождение ребёнка
05.02.1801
Дочь: Агафия Матвеева
Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов
д.Шишки
Рождение ребёнка
13.02.1803
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов
Рождение ребёнка
05.08.1808
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лазарев Пётр Матвеев
Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов
Рождение ребёнка
До 1816
Сын: Семён Матвеев
Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Акилина Матвеева
Отец ребёнка: Лазарев Матвей Илларионов
Смерть
24.11.1830