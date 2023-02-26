Фёкла (Фёдорова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти27.02.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1793
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1795
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1797
Сын: Овсянкин Захарий (Федотов)
Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1799
Сын: Даниил Фёдоров
Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1801
Сын: Кирилл Фёдоров
Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1803
Сын: Федот Фёдоров
Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1809
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: София (Емельянова)
Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1824
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1836
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.