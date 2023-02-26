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Фёкла (Фёдорова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

27.02.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1793

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1795

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1797

Сын: Овсянкин Захарий (Федотов)

Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1799

Сын: Даниил Фёдоров

Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1801

Сын: Кирилл Фёдоров

Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1803

Сын: Федот Фёдоров

Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Овсянкин Егор Фёдоров

Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1809

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: София (Емельянова)

Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1824

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Овсянка Фёдор Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянка Фёдор Тимофеев

Смерть
27.02.1836
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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