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Николай Фёдоров

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

29.07.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Овсянка Фёдор Тимофеев

Мать: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1849

Жена: Гликерия Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1855

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Гликерия Трофимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1857

Сын: Никита Николаев

Мать ребёнка: Гликерия Трофимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1860

Дочь: Наталия Николаева

Мать ребёнка: Гликерия Трофимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.07.1883
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
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