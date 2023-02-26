Николай Фёдоров
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти29.07.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Овсянка Фёдор Тимофеев
Мать: Фёкла (Фёдорова)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1849
Жена: Гликерия Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1855
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Гликерия Трофимова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1857
Сын: Никита Николаев
Мать ребёнка: Гликерия Трофимова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1860
Дочь: Наталия Николаева
Мать ребёнка: Гликерия Трофимова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.07.1883
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область