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Овсянка Фёдор Тимофеев

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

03.03.1822

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Тимофей Сергеев

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1793

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1795

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1797

Сын: Овсянкин Захарий (Федотов)

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1799

Сын: Даниил Фёдоров

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1801

Сын: Кирилл Фёдоров

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1802

Сын: Кирилл Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Федосова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1803

Сын: Федот Фёдоров

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Овсянкин Егор Фёдоров

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1809

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: София (Емельянова)

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1824

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федосова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла (Фёдорова)

Смерть
03.03.1822
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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