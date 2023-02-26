Овсянка Фёдор Тимофеев
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1767
Дата смерти03.03.1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Тимофей Сергеев
Мать: не указана
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
Сын: Овсянкин Захарий (Федотов)
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
Сын: Даниил Фёдоров
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
Сын: Кирилл Фёдоров
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
Сын: Кирилл Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Федосова
Сын: Федот Фёдоров
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
Сын: Григорий Фёдоров
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
Дочь: София (Емельянова)
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
Сын: Николай Фёдоров
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
Жена: Евдокия Федосова
Жена: Фёкла (Фёдорова)