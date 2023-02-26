Григорий Фёдоров
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Овсянка Фёдор Тимофеев
Мать: Фёкла (Фёдорова)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.02.1831
Жена: Надежда (Пименова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно