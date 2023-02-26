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Григорий Фёдоров

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1768 г.р.

Жена

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Овсянка Фёдор Тимофеев

Мать: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.02.1831

Жена: Надежда (Пименова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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