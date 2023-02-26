София (Емельянова)
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Овсянка Фёдор Тимофеев
Мать: Фёкла (Фёдорова)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1831
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.04.1833
Дочь: Ирина Антонова
Отец ребёнка: Бабкин Антон (Алексеев)
Рождение ребёнка
12.08.1834
Дочь: Васса Антонова
Отец ребёнка: Бабкин Антон (Алексеев)
Рождение ребёнка
03.04.1836
Сын: Бабкин Тит Антонов
Отец ребёнка: Бабкин Антон (Алексеев)
Рождение ребёнка
29.06.1837
Дочь: Марфа Антонова
Отец ребёнка: Бабкин Антон (Алексеев)
Смерть
Неизвестно