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София (Емельянова)

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Овсянка Фёдор Тимофеев

Мать: Фёкла (Фёдорова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1831

Муж: Бабкин Антон (Алексеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.04.1833

Дочь: Ирина Антонова

Отец ребёнка: Бабкин Антон (Алексеев)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1834

Дочь: Васса Антонова

Отец ребёнка: Бабкин Антон (Алексеев)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1836

Сын: Бабкин Тит Антонов

Отец ребёнка: Бабкин Антон (Алексеев)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1837

Дочь: Марфа Антонова

Отец ребёнка: Бабкин Антон (Алексеев)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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