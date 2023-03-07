Бабкин Антон (Алексеев)
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Бобылёв-Бабкин Константин Алексеев
Мать: Бабкина ?
Бракосочетание
01.11.1831
Жена: София (Емельянова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.04.1833
Дочь: Ирина Антонова
Мать ребёнка: София (Емельянова)
Рождение ребёнка
12.08.1834
Дочь: Васса Антонова
Мать ребёнка: София (Емельянова)
Рождение ребёнка
03.04.1836
Сын: Бабкин Тит Антонов
Мать ребёнка: София (Емельянова)
Рождение ребёнка
29.06.1837
Дочь: Марфа Антонова
Мать ребёнка: София (Емельянова)
Смерть
Неизвестно