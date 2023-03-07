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Бабкин Антон (Алексеев)

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Бобылёв-Бабкин Константин Алексеев

Мать: Бабкина ?

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1831

Жена: София (Емельянова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.04.1833

Дочь: Ирина Антонова

Мать ребёнка: София (Емельянова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1834

Дочь: Васса Антонова

Мать ребёнка: София (Емельянова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1836

Сын: Бабкин Тит Антонов

Мать ребёнка: София (Емельянова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1837

Дочь: Марфа Антонова

Мать ребёнка: София (Емельянова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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