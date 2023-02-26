Агрипина Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти30.03.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1819
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Клипиков Григорий Денисов
Рождение ребёнка
14.09.1821
Дочь: Евфимия Григорьева
Отец ребёнка: Клипиков Григорий Денисов
Бракосочетание
16.05.1822
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1823
Отец ребёнка: Бобылёв-Бабкин Константин Алексеев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Константинова
Отец ребёнка: Бобылёв-Бабкин Константин Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1831