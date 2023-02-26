Агрипина Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина Иосифова

Агрипина Иосифова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

30.03.1831

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1819

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Клипиков Григорий Денисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1821

Дочь: Евфимия Григорьева

Отец ребёнка: Клипиков Григорий Денисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.05.1822

Муж: Бобылёв-Бабкин Константин Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1823

Сын: Бабкин Пётр Константинов

Отец ребёнка: Бобылёв-Бабкин Константин Алексеев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Константинова

Отец ребёнка: Бобылёв-Бабкин Константин Алексеев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клипиков Григорий Денисов

Смерть
30.03.1831
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close