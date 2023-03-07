Бобылёв-Бабкин Константин Алексеев
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти15.05.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Сын: Бабкин Василий Константинов
Мать ребёнка: Бабкина ?
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Бабкина ?
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Васса Константинова
Мать ребёнка: Бабкина ?
Бракосочетание
16.05.1822
Жена: Агрипина Иосифова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1823
Мать ребёнка: Агрипина Иосифова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Константинова
Мать ребёнка: Агрипина Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина ?
Смерть
15.05.1836