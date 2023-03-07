Бобылёв-Бабкин Константин Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылёв-Бабкин Константин Алексеев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

15.05.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Бабкин ?

Мать: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Бабкин Василий Константинов

Мать ребёнка: Бабкина ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
1807

Сын: Бабкин Антон (Алексеев)

Мать ребёнка: Бабкина ?

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Васса Константинова

Мать ребёнка: Бабкина ?

Бракосочетание
16.05.1822

Жена: Агрипина Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1823

Сын: Бабкин Пётр Константинов

Мать ребёнка: Агрипина Иосифова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Константинова

Мать ребёнка: Агрипина Иосифова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина ?

Смерть
15.05.1836
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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