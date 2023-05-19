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Клипиков Григорий Денисов

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Клипиков Денис

Мать: ?

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1797

Жена: Ульяния Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.11.1801

Дочь: Устиния Григорьева

Мать ребёнка: Ульяния Ильина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
17.04.1809

Сын: Клипиков Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Ульяния Ильина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Клипиков Илларион Григорьев

Мать ребёнка: Ульяния Ильина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Клипиков Тит Григорьев

Мать ребёнка: Ульяния Ильина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.04.1819

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Агрипина Иосифова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1821

Дочь: Евфимия Григорьева

Мать ребёнка: Агрипина Иосифова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Иосифова

Смерть
1817
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область