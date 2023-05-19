Клипиков Григорий Денисов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Клипиков Денис
Мать: ?
Бракосочетание
30.01.1797
Жена: Ульяния Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.11.1801
Дочь: Устиния Григорьева
Мать ребёнка: Ульяния Ильина
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
17.04.1809
Мать ребёнка: Ульяния Ильина
Рождение ребёнка
1809
Сын: Клипиков Илларион Григорьев
Мать ребёнка: Ульяния Ильина
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Ульяния Ильина
Рождение ребёнка
16.04.1819
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Агрипина Иосифова
Рождение ребёнка
14.09.1821
Дочь: Евфимия Григорьева
Мать ребёнка: Агрипина Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Иосифова
Смерть
1817