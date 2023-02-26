Клипиков Денис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Клипиков Прокопий Денисов
Мать ребёнка: ?
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Барышина Марфа Денисова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1777
Сын: Клипиков Григорий Денисов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно