Клипиков Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипиков Денис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Клипиков Прокопий Денисов

Мать ребёнка: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Барышина Марфа Денисова

Мать ребёнка: ?

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Клипиков Григорий Денисов

Мать ребёнка: ?

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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