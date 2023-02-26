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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1767
Сын: Клипиков Прокопий Денисов
Отец ребёнка: Клипиков Денис
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Барышина Марфа Денисова
Отец ребёнка: Клипиков Денис
Рождение ребёнка
1777
Сын: Клипиков Григорий Денисов
Отец ребёнка: Клипиков Денис