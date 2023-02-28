Барышина Марфа Денисова
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Клипиков Денис
Мать: ?
Бракосочетание
11.10.1795
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1797
Отец ребёнка: Барышин Ермолай Миронов
Рождение ребёнка
14.07.1800
Дочь: Улита Ермолаева
Отец ребёнка: Барышин Ермолай Миронов
Рождение ребёнка
15.02.1803
Дочь: Ефросиния Ермолаева
Отец ребёнка: Барышин Ермолай Миронов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Ермолаева
Отец ребёнка: Барышин Ермолай Миронов
Смерть
Неизвестно