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Барышина Марфа Денисова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Клипиков Денис

Мать: ?

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.10.1795

Муж: Барышин Ермолай Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1797

Сын: Барышин Василий Ермолаев

Отец ребёнка: Барышин Ермолай Миронов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1800

Дочь: Улита Ермолаева

Отец ребёнка: Барышин Ермолай Миронов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1803

Дочь: Ефросиния Ермолаева

Отец ребёнка: Барышин Ермолай Миронов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Ермолаева

Отец ребёнка: Барышин Ермолай Миронов

Смерть
Неизвестно
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