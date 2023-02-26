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Гликерия Трофимова

Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

03.03.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шабрыкин Трофим Фёдоров

Мать: Параскева Яковлева

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1849

Муж: Николай Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1855

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Николай Фёдоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1857

Сын: Никита Николаев

Отец ребёнка: Николай Фёдоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1860

Дочь: Наталия Николаева

Отец ребёнка: Николай Фёдоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.03.1880
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище
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