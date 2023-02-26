Гликерия Трофимова
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смерти03.03.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Шабрыкин Трофим Фёдоров
Мать: Параскева Яковлева
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1849
Муж: Николай Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1855
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Николай Фёдоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1857
Сын: Никита Николаев
Отец ребёнка: Николай Фёдоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1860
Дочь: Наталия Николаева
Отец ребёнка: Николай Фёдоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.03.1880
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище