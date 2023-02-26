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Шабрыкин Трофим Фёдоров

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Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1820

Сын: Шабрыкин Тимофей Трофимов

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Гликерия Трофимова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1831

Дочь: Агафия Трофимова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1833

Сын: Шабрыкин Афанасий Трофимов

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1837

Сын: Шабрыкин Алексей Трофимов

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1849
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