Шабрыкин Трофим Фёдоров
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1820
Сын: Шабрыкин Тимофей Трофимов
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Гликерия Трофимова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1831
Дочь: Агафия Трофимова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1833
Сын: Шабрыкин Афанасий Трофимов
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1837
Сын: Шабрыкин Алексей Трофимов
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1849