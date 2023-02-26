Шабрыкин Алексей Трофимов
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.02.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
12.02.1837
Отец: Шабрыкин Трофим Фёдоров
Мать: Параскева Яковлева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.05.1860
Жена: Параскева (Иванова)
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1861
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Параскева (Иванова)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1872
Мать ребёнка: Параскева (Иванова)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1873
Мать ребёнка: Параскева (Иванова)
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1876
Мать ребёнка: Параскева (Иванова)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Шабрыкин Артемий Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Иванова)
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1876
уволенный по билету унтер-офицер 123 Козловского пехотного полка
Рождение ребёнка
15.02.1880
Мать ребёнка: Параскева (Иванова)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1882
Сын: Шабрыкин - Трофимов Антоний Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Иванова)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1887
Сын: Шабрыкин Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: Параскева (Иванова)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шабрыкин Дорофей Алексеевич
Мать ребёнка: Параскева (Иванова)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1892
Жена: Шабрыкина Ирина Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно