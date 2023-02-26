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Шабрыкин Алексей Трофимов

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.02.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1837

Отец: Шабрыкин Трофим Фёдоров

Мать: Параскева Яковлева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.05.1860

Жена: Параскева (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1861

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Параскева (Иванова)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1872

Сын: Шабрыкин Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Иванова)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1873

Сын: Шабрыкин Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Иванова)

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1876

Сын: Шабрыкин Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Иванова)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Шабрыкин Артемий Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Иванова)

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1876
уволенный по билету унтер-офицер 123 Козловского пехотного полка
Рождение ребёнка
15.02.1880

Сын: Шабрыкин Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Иванова)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1882

Сын: Шабрыкин - Трофимов Антоний Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Иванова)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1887

Сын: Шабрыкин Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: Параскева (Иванова)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шабрыкин Дорофей Алексеевич

Мать ребёнка: Параскева (Иванова)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1892

Жена: Шабрыкина Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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