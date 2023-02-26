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Шабрыкин Фёдор Алексеев

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1880

Отец: Шабрыкин Алексей Трофимов

Мать: Параскева (Иванова)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.07.1899

Жена: Шабрыкина Анастасия Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1902

Дочь: Параскева Фёдорова

Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1904

Сын: Шабрыкин Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1905

Сын: Шабрыкин Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1907

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1909

Сын: Шабрыкин Филипп Фёдоров

Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1911

Сын: Шабрыкин Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1911

Сын: Шабрыкин Семён Фёдоров

Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1913

Сын: Шабрыкин Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1915

Сын: Шабрыкин Фёдор Фёдоров

Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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