Шабрыкин Фёдор Алексеев
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1880
Отец: Шабрыкин Алексей Трофимов
Мать: Параскева (Иванова)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.07.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1902
Дочь: Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1904
Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1905
Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1907
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1909
Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1911
Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1911
Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1913
Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1915
Мать ребёнка: Шабрыкина Анастасия Тихонова
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно