Параскева (Иванова)
Место рожденияд.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1844
Дата смерти18.07.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.05.1860
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1861
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1872
Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1873
Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1876
Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Шабрыкин Артемий Алексеев
Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1880
Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1882
Сын: Шабрыкин - Трофимов Антоний Алексеев
Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1887
Сын: Шабрыкин Даниил Алексеевич
Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шабрыкин Дорофей Алексеевич
Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.07.1891
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной