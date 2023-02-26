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Параскева (Иванова)

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Место рождения

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1844

Дата смерти

18.07.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.05.1860

Муж: Шабрыкин Алексей Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1861

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1872

Сын: Шабрыкин Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1873

Сын: Шабрыкин Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1876

Сын: Шабрыкин Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Шабрыкин Артемий Алексеев

Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1880

Сын: Шабрыкин Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1882

Сын: Шабрыкин - Трофимов Антоний Алексеев

Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1887

Сын: Шабрыкин Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шабрыкин Дорофей Алексеевич

Отец ребёнка: Шабрыкин Алексей Трофимов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.07.1891
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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