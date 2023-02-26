Шабрыкин Артемий Алексеев
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: Шабрыкин Алексей Трофимов
Мать: Параскева (Иванова)
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1895
Дочь: Христина Артемьева
Мать ребёнка: Александра Семёнова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Семёнова
Смерть
Неизвестно