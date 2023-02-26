Шабрыкин Артемий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабрыкин Артемий Алексеев

Шабрыкин Артемий Алексеев

Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: Шабрыкин Алексей Трофимов

Мать: Параскева (Иванова)

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1895

Дочь: Христина Артемьева

Мать ребёнка: Александра Семёнова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Семёнова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close