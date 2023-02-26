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Шабрыкин Даниил Алексеевич

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1887

Отец: Шабрыкин Алексей Трофимов

Мать: Параскева (Иванова)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1915
ст. унтер-офицер 4-й стрелковый полк
Смерть
Неизвестно
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