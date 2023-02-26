Шабрыкин Даниил Алексеевич
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1887
Отец: Шабрыкин Алексей Трофимов
Мать: Параскева (Иванова)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1915
ст. унтер-офицер 4-й стрелковый полк
Смерть
Неизвестно