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Фёкла Федосиева

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Овсянкин Федосий Захаров

Мать: Ефимия Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Терехов Василий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1884

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1886

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1887

Дочь: Ульяния Васильева

Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1890

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1893

Сын: Терехов Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1894

Дочь: Мавра Васильева

Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1896

Сын: Терехов Фёдор Василиев

Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1898

Сын: Терехов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1902

Сын: Терехов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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