Фёкла Федосиева
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: Овсянкин Федосий Захаров
Мать: Ефимия Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1884
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев
Рождение ребёнка
13.02.1886
Дочь: Марина Васильева
Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев
Рождение ребёнка
03.03.1887
Дочь: Ульяния Васильева
Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев
Рождение ребёнка
29.12.1890
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев
Рождение ребёнка
30.01.1893
Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев
Рождение ребёнка
30.04.1894
Дочь: Мавра Васильева
Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев
Рождение ребёнка
17.02.1896
Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев
Рождение ребёнка
07.11.1898
Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев
Рождение ребёнка
09.09.1902
Отец ребёнка: Терехов Василий Андреев
Смерть
Неизвестно