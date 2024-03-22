Терехов Василий Андреев
Место рождения
Дата рождения27.02.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1860
Отец: Терехов Андрей Афанасьев
Мать: Терехова Ксения Фёдорова
Бракосочетание
06.02.1883
Жена: Фёкла Федосиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1884
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Фёкла Федосиева
Рождение ребёнка
13.02.1886
Дочь: Марина Васильева
Мать ребёнка: Фёкла Федосиева
Рождение ребёнка
03.03.1887
Дочь: Ульяния Васильева
Мать ребёнка: Фёкла Федосиева
Рождение ребёнка
29.12.1890
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Фёкла Федосиева
Рождение ребёнка
30.01.1893
Мать ребёнка: Фёкла Федосиева
Рождение ребёнка
30.04.1894
Дочь: Мавра Васильева
Мать ребёнка: Фёкла Федосиева
Рождение ребёнка
17.02.1896
Мать ребёнка: Фёкла Федосиева
Рождение ребёнка
07.11.1898
Мать ребёнка: Фёкла Федосиева
Рождение ребёнка
09.09.1902
Мать ребёнка: Фёкла Федосиева
Смерть
Неизвестно