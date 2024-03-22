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Терехов Василий Андреев

Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1860

Отец: Терехов Андрей Афанасьев

Мать: Терехова Ксения Фёдорова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Фёкла Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1884

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Фёкла Федосиева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1886

Дочь: Марина Васильева

Мать ребёнка: Фёкла Федосиева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1887

Дочь: Ульяния Васильева

Мать ребёнка: Фёкла Федосиева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1890

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Фёкла Федосиева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1893

Сын: Терехов Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Фёкла Федосиева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1894

Дочь: Мавра Васильева

Мать ребёнка: Фёкла Федосиева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1896

Сын: Терехов Фёдор Василиев

Мать ребёнка: Фёкла Федосиева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1898

Сын: Терехов Михаил Васильев

Мать ребёнка: Фёкла Федосиева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1902

Сын: Терехов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Фёкла Федосиева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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