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Параскева (Игнатова)

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Овсянкин Игнатий Федосов

Мать: Овсянкина Феодосия Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Бракосочетание
10.11.1908

Муж: Павел Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1909

Дочь: Ульяния Павлова

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Никита Павлов

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Рождение ребёнка
07.05.1913

Дочь: Александра Павлова

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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