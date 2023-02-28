Параскева (Игнатова)
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Бракосочетание
10.11.1908
Муж: Павел Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1909
Дочь: Ульяния Павлова
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
1911
Сын: Никита Павлов
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
07.05.1913
Дочь: Александра Павлова
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Смерть
Неизвестно