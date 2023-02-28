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Даниил Тихонов

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Тихон Ульянов

Мать: Евдокия Александрова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1896

Жена: Александра Платонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1898

Дочь: Ирина Данилова

Мать ребёнка: Александра Платонова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1898
рядовой
Смерть
Неизвестно
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