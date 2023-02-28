Даниил Тихонов
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Тихон Ульянов
Мать: Евдокия Александрова
Бракосочетание
28.10.1896
Жена: Александра Платонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1898
Дочь: Ирина Данилова
Мать ребёнка: Александра Платонова
Военная служба
1898
рядовой
Смерть
Неизвестно