Корнилий Прокофьев
Место рождения
Дата рождения11.09.1840
Дата смерти01.09.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1840
Отец: Прокопий Фёдоров
Мать: Домника (Фёдорова)
Бракосочетание
16.07.1861
Жена: Екатерина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Елена Корнилова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
06.01.1876
Сын: Филипп Корнилиев
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
31.03.1880
Сын: Тит (Борисов по крёстному)
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
29.11.1883
Дочь: Варвара Корнилова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Смерть
01.09.1900