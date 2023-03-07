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Корнилий Прокофьев

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

11.09.1840

Дата смерти

01.09.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1840

Отец: Прокопий Фёдоров

Мать: Домника (Фёдорова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.07.1861

Жена: Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Елена Корнилова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
06.01.1876

Сын: Филипп Корнилиев

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1880

Сын: Тит (Борисов по крёстному)

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1883

Дочь: Варвара Корнилова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
01.09.1900
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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