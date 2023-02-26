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Прокопий Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

25.12.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.
1823 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1825

Жена: Домника (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1831

Сын: Григорий Прокопов

Мать ребёнка: Домника (Фёдорова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1832

Дочь: Параскева Прокопова

Мать ребёнка: Домника (Фёдорова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1836

Дочь: Акилина Прокофиева

Мать ребёнка: Домника (Фёдорова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1839

Сын: Фёдор Прокопов

Мать ребёнка: Домника (Фёдорова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1840

Сын: Корнилий Прокофьев

Мать ребёнка: Домника (Фёдорова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1844

Сын: Андрей Прокопов

Мать ребёнка: Домника (Фёдорова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1848

Сын: Стефан Прокофиев

Мать ребёнка: Домника (Фёдорова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.06.1853

Жена: Марфа Прокофьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
25.12.1873
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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