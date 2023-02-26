Прокопий Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти25.12.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1825
Жена: Домника (Фёдорова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1831
Сын: Григорий Прокопов
Мать ребёнка: Домника (Фёдорова)
Рождение ребёнка
24.10.1832
Дочь: Параскева Прокопова
Мать ребёнка: Домника (Фёдорова)
Рождение ребёнка
15.06.1836
Дочь: Акилина Прокофиева
Мать ребёнка: Домника (Фёдорова)
Рождение ребёнка
13.05.1839
Сын: Фёдор Прокопов
Мать ребёнка: Домника (Фёдорова)
Рождение ребёнка
11.09.1840
Сын: Корнилий Прокофьев
Мать ребёнка: Домника (Фёдорова)
Рождение ребёнка
09.08.1844
Сын: Андрей Прокопов
Мать ребёнка: Домника (Фёдорова)
Рождение ребёнка
31.07.1848
Сын: Стефан Прокофиев
Мать ребёнка: Домника (Фёдорова)
Бракосочетание
08.06.1853
Жена: Марфа Прокофьева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
25.12.1873