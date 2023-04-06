Акилина Прокофиева
Место рождения
Дата рождения15.06.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1836
Отец: Прокопий Фёдоров
Мать: Домника (Фёдорова)
Бракосочетание
10.11.1852
Муж: Никифор Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1857
Сын: Николай Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Петров
Рождение ребёнка
30.01.1859
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Петров
Смерть
Неизвестно