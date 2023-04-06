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Акилина Прокофиева

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.06.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1836

Отец: Прокопий Фёдоров

Мать: Домника (Фёдорова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.11.1852

Муж: Никифор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1857

Сын: Николай Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1859

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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