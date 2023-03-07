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Домника (Фёдорова)

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

13.03.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1825

Муж: Прокопий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1831

Сын: Григорий Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1832

Дочь: Параскева Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1836

Дочь: Акилина Прокофиева

Отец ребёнка: Прокопий Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1839

Сын: Фёдор Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1840

Сын: Корнилий Прокофьев

Отец ребёнка: Прокопий Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1844

Сын: Андрей Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1848

Сын: Стефан Прокофиев

Отец ребёнка: Прокопий Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
13.03.1850
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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