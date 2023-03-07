Домника (Фёдорова)
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти13.03.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1825
Муж: Прокопий Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1831
Сын: Григорий Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Фёдоров
Рождение ребёнка
24.10.1832
Дочь: Параскева Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Фёдоров
Рождение ребёнка
15.06.1836
Дочь: Акилина Прокофиева
Отец ребёнка: Прокопий Фёдоров
Рождение ребёнка
13.05.1839
Сын: Фёдор Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Фёдоров
Рождение ребёнка
11.09.1840
Сын: Корнилий Прокофьев
Отец ребёнка: Прокопий Фёдоров
Рождение ребёнка
09.08.1844
Сын: Андрей Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Фёдоров
Рождение ребёнка
31.07.1848
Сын: Стефан Прокофиев
Отец ребёнка: Прокопий Фёдоров
Смерть
13.03.1850