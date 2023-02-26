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Марфа Прокофьева

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

26.11.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
08.06.1853

Муж: Прокопий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
26.11.1858
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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