Марфа Прокофьева
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смерти26.11.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
08.06.1853
Муж: Прокопий Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
26.11.1858
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд