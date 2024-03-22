Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения01.09.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1836
Отец: Иван (Федосов)
Мать: Мелания Титова
Бракосочетание
13.02.1859
Муж: Ефимий Наумов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1859
Сын: Стефан Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Наумов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Наумов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно