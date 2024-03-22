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Марфа Иванова

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.09.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1804 г.р.

Мать

До 1804 г.р.

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1836

Отец: Иван (Федосов)

Мать: Мелания Титова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1859

Муж: Ефимий Наумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1859

Сын: Стефан Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Наумов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Наумов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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