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Ефимий Наумов

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Место рождения

д.Низкой Лощины ( Лёщенки тож ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Низкой Лощины ( Лёщенки тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1859

Жена: Марфа Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1859

Сын: Стефан Ефимов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1859
рядовой Якутского пехотного полка
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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