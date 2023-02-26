Ефимий Наумов
Место рожденияд.Низкой Лощины ( Лёщенки тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Низкой Лощины ( Лёщенки тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1859
Жена: Марфа Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1859
Сын: Стефан Ефимов
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1859
рядовой Якутского пехотного полка
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Марфа Иванова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно