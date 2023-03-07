Тит Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тит Васильев

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1804

Дочь: Мелания Титова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1807

Сын: Михаил Титов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Арсений (Федотов)

Мать ребёнка: Мария Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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