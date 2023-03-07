Тит Васильев
Место рождения
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1804
Дочь: Мелания Титова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
07.11.1807
Сын: Михаил Титов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Арсений (Федотов)
Мать ребёнка: Мария Иванова
Смерть
Неизвестно