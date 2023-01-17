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Арсений (Федотов)

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1789 г.р.

Мать

1783 г.р.

Жена

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Тит Васильев

Мать: Мария Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.06.1836

Жена: Агафия (Анисимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1842

Сын: Михаил ст

Мать ребёнка: Агафия (Анисимова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1848

Сын: Михаил Арсениев

Мать ребёнка: Агафия (Анисимова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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