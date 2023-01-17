Арсений (Федотов)
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: Тит Васильев
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
19.06.1836
Жена: Агафия (Анисимова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1842
Сын: Михаил ст
Мать ребёнка: Агафия (Анисимова)
Рождение ребёнка
10.07.1848
Сын: Михаил Арсениев
Мать ребёнка: Агафия (Анисимова)
Смерть
Неизвестно