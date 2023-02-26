Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Иванова

Мария Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

05.03.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1804

Дочь: Мелания Титова

Отец ребёнка: Тит Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1807

Сын: Михаил Титов

Отец ребёнка: Тит Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Арсений (Федотов)

Отец ребёнка: Тит Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
05.03.1843
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close