Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти05.03.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1804
Дочь: Мелания Титова
Отец ребёнка: Тит Васильев
Рождение ребёнка
07.11.1807
Сын: Михаил Титов
Отец ребёнка: Тит Васильев
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Арсений (Федотов)
Отец ребёнка: Тит Васильев
Смерть
05.03.1843