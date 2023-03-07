Сенюшкин Нил Тихонов
Место рождения
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Сенюшкин Тихон Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1871
Дочь: Наталья Нилова
Мать ребёнка: Марфа Андреева
Рождение ребёнка
05.02.1872
Сын: Фёдор Нилов
Мать ребёнка: Марфа Андреева
Рождение ребёнка
12.11.1873
Дочь: Екатерина Нилова
Мать ребёнка: Марфа Андреева
Бракосочетание
10.11.1874
Жена: Параскева Егорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1876
Сын: Иван Нилов
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
12.11.1878
Сын: Иван мл.
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Григорий Нилов
Мать ребёнка: Марфа Андреева
Рождение ребёнка
17.10.1890
Дочь: Параскева Нилова
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Параскева Нилова
Мать ребёнка: Марфа Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Андреева
Смерть
Неизвестно