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Сенюшкин Нил Тихонов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Сенюшкин Тихон Иванов

Мать: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1871

Дочь: Наталья Нилова

Мать ребёнка: Марфа Андреева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1872

Сын: Фёдор Нилов

Мать ребёнка: Марфа Андреева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1873

Дочь: Екатерина Нилова

Мать ребёнка: Марфа Андреева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.11.1874

Жена: Параскева Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1876

Сын: Иван Нилов

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1878

Сын: Иван мл.

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Григорий Нилов

Мать ребёнка: Марфа Андреева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1890

Дочь: Параскева Нилова

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Параскева Нилова

Мать ребёнка: Марфа Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Андреева

Смерть
Неизвестно
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