Галактион (Иродион) Леонтиев
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти05.08.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Белоусов Леонтий Петров
Мать: Дария Прохорова
Бракосочетание
04.11.1884
Жена: Параскева Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1888
Сын: Пётр Галактионов
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
15.02.1890
Сын: Фёдор Галактионов
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
29.08.1891
Сын: Павел (Иродионов)
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
31.08.1893
Дочь: Марфа Галактионова
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
29.06.1896
Дочь: Анна (Иродионова)
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
15.04.1899
Дочь: Ирина Галактионова
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
05.01.1902
Сын: Иван Иродионов
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
21.05.1905
Дочь: Елена Галактионова
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: Агафия Галактионова
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1912
Сын: Дмитрий Иродионов
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Смерть
05.08.1913
Причина смерти: от чахотки
Рождение ребёнка
16.11.1995
Дочь: Екатерина (Иродионова)
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.