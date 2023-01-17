Галактион (Иродион) Леонтиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактион (Иродион) Леонтиев

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

05.08.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Белоусов Леонтий Петров

Мать: Дария Прохорова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1884

Жена: Параскева Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1888

Сын: Пётр Галактионов

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1890

Сын: Фёдор Галактионов

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1891

Сын: Павел (Иродионов)

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.08.1893

Дочь: Марфа Галактионова

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1896

Дочь: Анна (Иродионова)

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1899

Дочь: Ирина Галактионова

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1902

Сын: Иван Иродионов

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1905

Дочь: Елена Галактионова

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Агафия Галактионова

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1912

Сын: Дмитрий Иродионов

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.08.1913
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
Рождение ребёнка
16.11.1995

Дочь: Екатерина (Иродионова)

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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