Параскева Дмитриева
Место рожденияд.Подмазы Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Пётр Галактионов
Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев
Сын: Фёдор Галактионов
Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев
Сын: Павел (Иродионов)
Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев
Дочь: Марфа Галактионова
Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев
Дочь: Анна (Иродионова)
Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев
Дочь: Ирина Галактионова
Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев
Сын: Иван Иродионов
Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев
Дочь: Елена Галактионова
Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев
Дочь: Агафия Галактионова
Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев
Сын: Дмитрий Иродионов
Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев
Дочь: Екатерина (Иродионова)
Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев