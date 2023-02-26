Параскева Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Дмитриева

Параскева Дмитриева

Место рождения

д.Подмазы Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1884

Муж: Галактион (Иродион) Леонтиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1888

Сын: Пётр Галактионов

Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1890

Сын: Фёдор Галактионов

Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1891

Сын: Павел (Иродионов)

Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.08.1893

Дочь: Марфа Галактионова

Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1896

Дочь: Анна (Иродионова)

Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1899

Дочь: Ирина Галактионова

Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1902

Сын: Иван Иродионов

Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1905

Дочь: Елена Галактионова

Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев

Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Агафия Галактионова

Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев

Рождение ребёнка
24.10.1912

Сын: Дмитрий Иродионов

Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1995

Дочь: Екатерина (Иродионова)

Отец ребёнка: Галактион (Иродион) Леонтиев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.