Екатерина (Иродионова)
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.11.1995
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.10.1903
Муж: Иван Миронов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1914
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Иван Миронов
Верхний Починок, Свистовичская волость, Поречский уезд
Рождение
16.11.1995
Отец: Галактион (Иродион) Леонтиев
Мать: Параскева Дмитриева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно