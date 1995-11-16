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Екатерина (Иродионова)

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.11.1995

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.10.1903

Муж: Иван Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1914

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Иван Миронов

Верхний Починок, Свистовичская волость, Поречский уезд
Рождение
16.11.1995

Отец: Галактион (Иродион) Леонтиев

Мать: Параскева Дмитриева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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