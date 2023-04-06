Иван Миронов
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Мирон Иудин
Мать: Евдокия Гаврилова
Бракосочетание
17.10.1903
Жена: Екатерина (Иродионова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1914
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Екатерина (Иродионова)
Смерть
Неизвестно