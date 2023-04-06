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Иван Миронов

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Место рождения

Верхний Починок, Свистовичская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1865 г.р.

Мать

До 1865 г.р.

Жена

1995 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Мирон Иудин

Мать: Евдокия Гаврилова

Верхний Починок, Свистовичская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.10.1903

Жена: Екатерина (Иродионова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1914

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Екатерина (Иродионова)

Верхний Починок, Свистовичская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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