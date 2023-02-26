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Прохор Никифоров

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Никифор Корнилиев

Мать: Гликерия (Дмитриева)

д.Цурково
Рождение ребёнка
07.09.1820

Дочь: Анна Прохорова

Мать ребёнка: Варвара Иосифова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Дария Прохорова

Мать ребёнка: Варвара Иосифова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1832

Сын: Иван Прохоров

Мать ребёнка: Варвара Иосифова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1835

Сын: Прохор Прохоров

Мать ребёнка: Варвара Иосифова

д.Цурково
Рождение ребёнка
26.06.1837

Дочь: Агрипина Прохорова

Мать ребёнка: Варвара Иосифова

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1839

Дочь: Екатерина Прохорова

Мать ребёнка: Варвара Иосифова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евфимия Прохорова

Мать ребёнка: Варвара Иосифова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Иосифова

Смерть
Неизвестно
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