Прохор Никифоров
Место рожденияд.Цурково
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: Никифор Корнилиев
Мать: Гликерия (Дмитриева)
д.Цурково
Рождение ребёнка
07.09.1820
Дочь: Анна Прохорова
Мать ребёнка: Варвара Иосифова
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Дария Прохорова
Мать ребёнка: Варвара Иосифова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1832
Сын: Иван Прохоров
Мать ребёнка: Варвара Иосифова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1835
Сын: Прохор Прохоров
Мать ребёнка: Варвара Иосифова
д.Цурково
Рождение ребёнка
26.06.1837
Дочь: Агрипина Прохорова
Мать ребёнка: Варвара Иосифова
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1839
Дочь: Екатерина Прохорова
Мать ребёнка: Варвара Иосифова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евфимия Прохорова
Мать ребёнка: Варвара Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Иосифова
Смерть
Неизвестно