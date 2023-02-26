Титенкова Анна Иванова
Место рожденияд.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: Иван Прохоров
Мать: Анастасия Филиппова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно