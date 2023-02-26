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Титенкова Анна Иванова

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Место рождения

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1836 г.р.

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Рождение
До 1885

Отец: Иван Прохоров

Мать: Анастасия Филиппова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1903

Муж: Титенков Антоний Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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