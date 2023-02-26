Титенков Антоний Ермолаев
Место рождения
Дата рождения08.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1877
Бракосочетание
19.01.1903
Жена: Титенкова Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1915
мл. унтер-офицер 15-й Финляндский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно