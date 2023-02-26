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Титенков Антоний Ермолаев

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1877

Отец: Титенков Ермолай Ульянов

Мать: Титенкова (Долотоцкая) Акилина Моисеева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1903

Жена: Титенкова Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1915
мл. унтер-офицер 15-й Финляндский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно

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