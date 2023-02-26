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Семён Филиппов

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Место рождения

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

До 1858 г.р.

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1886

Отец: Филипп Иванов

Мать: Ксения Иванова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.07.1904

Жена: Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1910

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1915

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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