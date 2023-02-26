Семён Филиппов
Место рожденияд.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1886
Отец: Филипп Иванов
Мать: Ксения Иванова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.07.1904
Жена: Мария Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1910
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1915
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно