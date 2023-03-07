Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Фёдорова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: ?

Мать: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.07.1904

Муж: Семён Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1910

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Филиппов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1915

Сын: Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Семён Филиппов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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