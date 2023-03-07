Мария Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.07.1904
Муж: Семён Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1910
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Филиппов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1915
Сын: Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Семён Филиппов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно