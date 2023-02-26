София Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти07.05.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1808
Муж: Семён (Евсигнеев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.09.1809
Сын: Корнилий Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1819
Сын: Василий Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
07.05.1843
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.