София Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

07.05.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.05.1808

Муж: Семён (Евсигнеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.09.1809

Сын: Корнилий Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)

д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1819

Сын: Василий Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Евсигнеев)

д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
07.05.1843
д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
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