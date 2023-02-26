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Параскева Федосиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

16.01.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Федос (Федот) Сергеев

Мать: Параскева Герасимова

Бракосочетание
13.02.1872

Муж: Борис Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1874

Дочь: Татьяна Борисова

Отец ребёнка: Борис Косьмин

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Пётр Борисов

Отец ребёнка: Борис Косьмин

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1882

Сын: Борисов Иван Борисов

Отец ребёнка: Борис Косьмин

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Сергей Борисов

Отец ребёнка: Борис Косьмин

Рождение ребёнка
11.02.1892

Дочь: Орехова Федора Борисова

Отец ребёнка: Борис Косьмин

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.01.1903
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
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