Параскева Федосиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти16.01.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Федос (Федот) Сергеев
Мать: Параскева Герасимова
Бракосочетание
13.02.1872
Муж: Борис Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1874
Дочь: Татьяна Борисова
Отец ребёнка: Борис Косьмин
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Пётр Борисов
Отец ребёнка: Борис Косьмин
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1882
Сын: Борисов Иван Борисов
Отец ребёнка: Борис Косьмин
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Сергей Борисов
Отец ребёнка: Борис Косьмин
Рождение ребёнка
11.02.1892
Дочь: Орехова Федора Борисова
Отец ребёнка: Борис Косьмин
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.01.1903
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа