Пётр Борисов
Место рожденияд.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Борис Косьмин
Мать: Параскева Федосиева
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1895
Жена: Параскева Галактионова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1904
Сын: Александр Петров
Мать ребёнка: Параскева Галактионова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно