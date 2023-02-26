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Пётр Борисов

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Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Борис Косьмин

Мать: Параскева Федосиева

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1895

Жена: Параскева Галактионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1904

Сын: Александр Петров

Мать ребёнка: Параскева Галактионова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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