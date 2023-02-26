Борис Косьмин
Место рожденияд.Цурково
Дата рождения23.07.1847
Дата смерти11.12.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1847
Отец: Косьма Петров
Мать: Матрона Анисимова
д.Цурково
Бракосочетание
13.02.1872
Жена: Параскева Федосиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1874
Дочь: Татьяна Борисова
Мать ребёнка: Параскева Федосиева
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Пётр Борисов
Мать ребёнка: Параскева Федосиева
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1882
Сын: Борисов Иван Борисов
Мать ребёнка: Параскева Федосиева
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Сергей Борисов
Мать ребёнка: Параскева Федосиева
Рождение ребёнка
11.02.1892
Дочь: Орехова Федора Борисова
Мать ребёнка: Параскева Федосиева
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.12.1902
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.