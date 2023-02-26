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Борис Косьмин

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

23.07.1847

Дата смерти

11.12.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1847

Отец: Косьма Петров

Мать: Матрона Анисимова

д.Цурково
Бракосочетание
13.02.1872

Жена: Параскева Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1874

Дочь: Татьяна Борисова

Мать ребёнка: Параскева Федосиева

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Пётр Борисов

Мать ребёнка: Параскева Федосиева

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1882

Сын: Борисов Иван Борисов

Мать ребёнка: Параскева Федосиева

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Сергей Борисов

Мать ребёнка: Параскева Федосиева

Рождение ребёнка
11.02.1892

Дочь: Орехова Федора Борисова

Мать ребёнка: Параскева Федосиева

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.12.1902
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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