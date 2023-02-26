Борисов Иван Борисов
Место рожденияд.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.08.1882
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1882
Отец: Борис Косьмин
Мать: Параскева Федосиева
Бракосочетание
28.10.1901
Жена: Александра Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1904
Сын: Борисов Иван кр
Мать ребёнка: Александра Семёнова
Смерть
1942
Причина смерти: убит немцами
Похороны
Неизвестно