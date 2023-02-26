Борисов Иван Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Иван Борисов

Борисов Иван Борисов

Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.08.1882

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1882

Отец: Борис Косьмин

Мать: Параскева Федосиева

Бракосочетание
28.10.1901

Жена: Александра Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1904

Сын: Борисов Иван кр

Мать ребёнка: Александра Семёнова

Смерть
1942
Причина смерти: убит немцами
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.