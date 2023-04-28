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Александра Семёнова

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Семён Васильев

Мать: Мария Дорофеева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1901

Муж: Борисов Иван Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1904

Сын: Борисов Иван кр

Отец ребёнка: Борисов Иван Борисов

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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