Александра Семёнова
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Семён Васильев
Мать: Мария Дорофеева
Бракосочетание
28.10.1901
Муж: Борисов Иван Борисов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1904
Сын: Борисов Иван кр
Отец ребёнка: Борисов Иван Борисов
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно